Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Gözaltına Alındı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Baskanı Zeydan Karalar'ın İstanbul'da gözaltına alınmasının ardından polis ekiplerinin belediyede yaptığı arama tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturmasında kapsamında 'suç örgütü kurmak' ve 'yönetmek', 'rüşvet vermek' suçlarından tutukluyken etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin beyanları doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ö.Z.'ye ödeme yapmaları için yönlendirdiği iddiaları üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda Başkan Karalar İstanbul'da gözaltına alındı. Başkan Karalar'ın Çukurova ilçesindeki evinde ve belediye binasında polis tarafından sabah saatlerinde ise arama başlatıldı. Büyükşehir Belediye binasının önünde de Çevik Kuvvet polisi de sıkı güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından polis ekipleri belediye binasından ayrıldı.

Gözaltına alınmadan önce video paylaştı

Karalar, sosyal medya hesabından "Bu sabah Gebze'de gözaltına alındım. Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun. Mücadeleye devam edeceğiz" notuyla paylaştığı videoda, şunları söyledi:

"Sevgili kardeşlerim, ben bugün Gebze'deyim, ablamdayım. İstanbul'un bir soruşturmasıyla ilgili beni almaya geldiler. Benim dünya bilir ki parayla, pulla, üçkağıtla işim yok. Ama bu bir süreç. Bunlarla mücadele edeceğiz. Gönlünüz rahat olsun. Allah büyüktür. Allah haksızlık yapanlardan mutlaka hesap soracaktır."

CHP'liler basın mensuplarına tepki gösterdi

Öte yandan, belediyede arama sürerken belediye binası önüne gelen bazı CHP'liler görevlerini yapan basın mensuplarına tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı olayı polis ekipleri ayırdı. - ADANA