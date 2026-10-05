Adana Ceyhan'da operasyonda 8 kilo 316 gram metamfetamin bulundu, 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana Ceyhan'da operasyonda 8 kilo 316 gram metamfetamin bulundu, 12 şüpheli tutuklandı

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Adana Ceyhan\'da operasyonda 8 kilo 316 gram metamfetamin bulundu, 12 şüpheli tutuklandı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 8 kilo 316 gram metamfetamin, 98 sentetik ecza hapı ve 1,5 gram esrar ele geçirildi. Diyarbakır, Gaziantep ve Osmaniye'yi de kapsayan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen planlı operasyonda 8 kilo 316 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü planlı ve projeli çalışma kapsamında, 8'i cezaevinde bulunan toplam 18 şüpheliyi takibe aldı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 3 ara yakalamanın ardından ekipler, 25 Eylül 2026 tarihinde Diyarbakır, Gaziantep ve Osmaniye illerini de kapsayan eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon ve soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 8 kilo 316 gram metamfetamin, 98 adet sentetik ecza hapı ve 1,5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve toplumun korunmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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