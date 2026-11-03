Adana Çukurova'da 7 katlı binanın son katındaki daire yangında tamamen yandı - Son Dakika
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Adana Çukurova'da 7 katlı binanın son katındaki daire yangında tamamen yandı

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Adana Çukurova\'da 7 katlı binanın son katındaki daire yangında tamamen yandı
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Adana Çukurova\'da 7 katlı binanın son katındaki daire yangında tamamen yandı
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Adana Çukurova'da 7 katlı bir apartmanın son katındaki dairede saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Dairede tek başına yaşayan kadın kendini dışarı atarak 112'ye ihbarda bulundu; itfaiyenin söndürdüğü yangında daire tamamen kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'ndaki 7 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dairede çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Dairede tek başına yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, alevlerin yükselmesi üzerine kendisini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında daire tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Çukurova3. SayfaGüncelAdanaYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Çukurova'da 7 katlı binanın son katındaki daire yangında tamamen yandı - Son Dakika
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