Adana Çukurova\'da havai fişeklerden sıçrayan ateş parçaları araç ve evlere ulaştı

Adana'da iki araçla gelen şahısların yola bıraktıkları havai fişek kutusunu ateşlemesi korku dolu anlara neden oldu. Havai fişeklerden çıkan ateş parçaları park halindeki araçlara ve evlere sıçrarken olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye iki araçla gelen şahıslar, yola bıraktıkları havai fişek kutusunu ateşleyerek uzaklaştı.

Peş peşe patlayan havai fişekler çevrede korku ve paniğe neden olurken, patlamalar sırasında etrafa saçılan ateş parçaları park halindeki otomobillere ve çevredeki evlere sıçradı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.