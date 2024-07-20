Adana'da 10 yaşındaki çocuğun telefonunu kapkaç yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 10 yaşındaki çocuğun telefonunu kapkaç yapan şüpheli tutuklandı

Adana'da bir kişi, yürürken telefonla konuşan 10 yaşındaki çocuğun telefonunu kapkaç yaparak çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından şüpheli kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.

20.07.2024 09:49
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Adana'da bir kişiin, yürürken telefonla konuşan 10 yaşındaki çocuğun telefonunu kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kısa sürede yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 9 Temmuz'da merkez ilçe Seyhan'a bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Kur'an Kursu'na gitmek için evden çıkıp, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yürüyen B.M.A. (10), cep telefonuyla annesi Neslihan A. (38) ile konuşurken, arkasından elektrikli bisikletle yaklaşan Cihat H. (22), küçük kızın elindeki telefonu alıp, aracıyla birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaççının kaçış güzergahındaki 100 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri mercek altına alıp, zanlının da Cihat H. olduğunu belirledi. Şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusunda, "Küçük kız elinde telefonla konuşurken, bir anda telefonunu çalmaya karar verdim" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 10 yaşındaki çocuğun telefonunu kapkaç yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 10 yaşındaki çocuğun telefonunu kapkaç yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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