Adana'da 12 saatte 6 kişi katledildi

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Adana'da 12 saatte 5'i kadın 6 kişi öldürüldü

Adana'da 12 saatte 3'ü mezarlıkta 2'si evde olmak üzere 5 kadın tabanca ile vurularak öldürüldü. Olaylarda 1 erkek şahısta sokakta öldürülürken 1'i kadın 3 kişi ise yaralandı

ADANA - Adana'da 12 saatte 3'ü mezarlıkta 2'si evde olmak üzere 5 kadın tabanca ile vurularak öldürüldü. Olaylarda 1 erkek şahısta sokakta öldürülürken 1'i kadın 3 kişi ise yaralandı.

Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde meyana gelen olaylarda 5'i kadın 1'i erkek 6 kişi katledilirken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. İlk olay saat 16: 00 sularında Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre Ş.E. isimli şahıs bir süre önce intihar eden oğlu Muzaffer Erkova'nın ölümünden eşi Güldane Gerçek ve ailesini sorumlu tutarak onları takibe başladı. Güldane Gerçek annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye ile Muzaffer Erkova'nın mezarına geldiği sırada onları tabanca ile öldürüp olay yerinde kaçtı. İkinci cinayet ise Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Çukurova Caddesinde meydana geldi. Teyzesinin evine gelen Samet Aslan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden firar etti. Üçüncü olayda ise ikinci olayın karşı tarafında meydana geldi. Bu olayda ise damat İzzettin T. eşi Ayşegül T. ve kayınbabası Salih K.'ya ateş ederek yaraladı. Daha sonrada bir motosiklet gasp edip olay yerinden kaçtı. Şüpheli polis tarafından yakalandı. Üçüncü olay ise Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana geldi. Şizofren olduğu öne sürülen S.A., annesi Mintiha Aydın (61), babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Köse'yi uyudukları sırada tabanca ile başlarından vurdu. Baba ağır yaralanırken anne ve anneanne hayatını kaybetti.