Adana'da yapılan operasyonda 15 bin 802 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da yapılan operasyonda 15 bin 802 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Adana\'da yapılan operasyonda 15 bin 802 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 bin 802 sentetik ecza hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

28.04.2024 10:13
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Adana'da yapılan operasyonda 15 bin 802 uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen Fahri A., Erhan İ. ve E.M.K.'nin evine operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı, adreste yapılan aramada kırmızı reçeteye tabi 15 bin 802 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 695 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fahri A., Erhan İ. ve E.M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da yapılan operasyonda 15 bin 802 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da yapılan operasyonda 15 bin 802 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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