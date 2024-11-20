Adana'da 15 Yaşındaki Kızın Ölümü İhmal Şüphesiyle Sarsıldı - Son Dakika
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Adana'da 15 Yaşındaki Kızın Ölümü İhmal Şüphesiyle Sarsıldı

Adana\'da 15 Yaşındaki Kızın Ölümü İhmal Şüphesiyle Sarsıldı

Medine Gezer'in cansız bedeni bulundu, ailesi deniz bisikleti kiralayan şahıstan şikayetçi.

20.11.2024 09:54
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Adana'da çalıştığı iş yerinin sahibine 'Ben artık yokum' mesajı attıktan 2 gün sonra Seyhan Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki kızın ailesi, kızlarının hiçbir sorunu olmadığını belirterek, "Deniz bisikleti kiralayan şahıs nasıl 15 yaşındaki bir kız çocuğuna deniz bisikleti kiralar. Burada bir ihmal var, şikayetçiyiz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Medine Gezer, merkez Seyhan ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde çalıştığı tekstil atölyesinden öğle saatlerinde 'Yürüyüş yapacağım' diyerek çıktı. Ardından Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'na giden Medine, burada deniz bisikleti kiralayıp Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Daha sonra çalıştığı iş yerinin sahibine 'Ben artık yokum' mesajı ve 3 saniyelik gölden görüntü atan Medine, daha sonra suya atladı. Genç kızın suda çırpındığını görenler durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, 2 gün boyunca gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alamadı. Cumartesi günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler yeniden arama çalışması başlattı ve kısa süre sonra Medine Gezer'in cansız bedenini buldu. Medine'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesi, 15 yaşındaki Medine'nin kabrinin üzerine gelinlik bıraktı.

"Benim canım yandı, başka annelerin yanmasın"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Feride Gezer (34), kızının hiçbir problemi olmadığını söyleyerek, "Benim kızımın hiçbir sorunu yoktu. Neden böyle bir şey yaptı bir türlü anlamadık. Ancak biz deniz bisikletini kiralayan şahıstan şikayetçiyiz. O şahıs, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna nasıl deniz bisikleti kiralar. Burada bir ihmal var, şikayetçiyiz. Benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın" dedi.

"İhmal var, çözülsün"

Baba Hüseyin Gezer ise kızının ölümünün ardından acı çektiğini söyleyerek, "Ben kızıma bugüne kadar hiçbir şey söylemedim. Neden böyle oldu bilmiyorum. Ancak ben de eşimin söylediği gibi deniz bisikleti kiralayan şahıstan şikayetçiyim. Bir ihmal var ve çözülmesini istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 15 Yaşındaki Kızın Ölümü İhmal Şüphesiyle Sarsıldı - Son Dakika

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