Adana'da 16 Yaşındaki Genç Kebapçıyı Öldürdü

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Adana'da kebapçıyı 16 yaşındaki genç öldürmüş

Cinayetin sebebinin çete hesaplaşması olduğu öne sürüldü

ADANA - Adana'da kebapçıya yapılan silahlı saldırı da 1 kişiyi öldüren katil zanlısının 16 yaşındaki bir genç olduğu belirlenerek Mersin'de depoda yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Aralık günü saat 19.30'da Seyhan İlçesine bağlı Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, motosiklet ile yaklaştığı kebapçıya tabanca ile ateş açmıştı. Saldırıda kebapçı çalışanı Şehmus Yılmaz (32), boynundan vurularak ağır yaralanmış, silahlı saldırgan, motosikletiyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Şehmus Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

"Katil 16 yaşında"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren şüphelinin 16 yaşındaki E.M. olduğunu tespit edildi.

"Cinayet nedeni çete hesaplaşması"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri söz konusu şüpheli E.M.'nin Mersin'de bir depoda saklandığını tespit etti. Mersin'de operasyon yapan cinayet polisleri şüpheliyi yakaladı. Şehmus Yılmaz'ın kentteki husumetli iki suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğü polis tarafından tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.