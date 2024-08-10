Adana\'da 2.5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 90 Şüpheli Yakalandı

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Adana'da polis, yapılan çalışmalarla 2 bin 530 gram uyuşturucu ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 90 şüpheli yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 9 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 209 fişek ele geçirildi. Aynı zamanda uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde 2 bin 530 gram uyuşturucu, 38 uyuşturucu hap, 170 bin 400 kaçak makaron, 580 paket kaçak sigara ele geçirildi. Asayiş ve trafik denetlemelerinde ise 3 çalıntı araç ele geçirilirken 7 bin 299 şahıs ve bin 885 araç sorgulandı. Yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulamalarda 407 kişiden 21'i evrakı olmadığı için mobil göç aracına götürülerek sorguları yapıldı. Öte yandan yapılan sorgulamalarda ise çeşitli suçlardan aranan 90 şahıs yakalandı. - ADANA