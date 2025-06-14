Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 18.39'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Kozan ilçesi olan depremin derinliği 6.48 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA