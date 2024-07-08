Adana'da 3 kadın hırsız 360 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da 3 kadın hırsız 360 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı

Adana'da 9. kattaki bir apartman dairesine giren 3 kadın hırsız, 360 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bir kadın yakalanarak tutuklandı. Diğer 2 kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

08.07.2024 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 3 kadın hırsız girdikleri evden 360 bin TL ziynet eşyası çaldı

Hırsız kadınların 1'i yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

ADANA - Adana'da 9'uncu kattaki apartman dairesine giren 3 kadın hırsız, 360 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Kadınları apartmana giriş ve çıkışı güvenlik kamerasına anbean yansırken olayla ilgili bir kadın yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Haziran günü Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın bir apartmanın önüne gelerek giriş kapısını zorlayarak açtı. Binadan içeri giren şüpheliler tek tek zilleri çalarak hangi dairenin boş olduğunu anlamaya çalıştı. 9'uncu kattaki Halil İbrahim D.'ye ait daireden ses gelmeyince kilitli olmayan kapının dilini açarak içeri girdiler. Daireye giren kadınlar, yatak odasında anahtarı üzerinde bulunan çelik kasadaki 360 bin TL değerin ziynet eşyasını kolayca çalarak kaçtı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsız kadınlarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Başak Ç. saklandığı ikametinde yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan Başak Ç.'nin emniyetteki ifadesinde "Ben bu mahalleye hiç gitmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim, hırsızlık yapmadım" dediği öne sürüldü. Başak Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, diğer 2 kadını yakalama çalışmasına devam ediyor.

Kaynak: İHA

Adana, Güvenlik, Adana, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 3 kadın hırsız 360 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:58 Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’den Türkiye’ye devasa yatırım Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım
16:26 Beykoz’da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı Beykoz'da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
18:45 Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 20:10:48. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da 3 kadın hırsız 360 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement