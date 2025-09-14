Adana\'da 3. Katta Yangın: Ev Harabe Oldu

Adana'da 3 katlı evin 3. katında yangın çıktı. Ev yangından sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde çıktı. İddiaya göre 3 katlı evin 3, katında gece 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi hemen evi terk edip 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü ancak 3. kat tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA