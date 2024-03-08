Adana'da 40 Bin 500 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adana'da 40 Bin 500 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Adana\'da 40 Bin 500 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Adana Seyhan polisi, Gülpınar Mahallesi'ndeki bir evde yapılan baskında boks torbası içerisinde 40 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. İbrahim Cüneyt Elubeyt E. ve Muhammed Munir M. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

08.03.2024 11:00
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Adana'da Seyhan polisi, boks torbası içerisinden 40 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde olduğu ihbarı aldı. Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese baskın yaptı.

Yapılan baskında boks torbası polislerin dikkatini çekti. Boks torbasının içini açan polisler 41 paket halindeki toplam 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili İbrahim Cüneyt Elubeyt E. ve Muhammed Munir M. gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 40 Bin 500 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 40 Bin 500 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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