Adana\'da 40 Bin 500 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 78 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 78 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 878'e yükseldi. İsrail ordusu 154 gündür Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ediyor. Yardım tırlarının girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze halkı açlıkla ve İsrail'in saldırılarıyla mücadele ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 78 kişinin hayatını kaybettiği, 104 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 878'e, yaralı sayısının ise 72 bin 402'ye yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğu ifade edildi.