 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da 1 Hafif Makineli Tüfek ve 40 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 1 Hafif Makineli Tüfek ve 40 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana Seyhan polisi bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda 1'i hafif makineli tüfek toplam 40 ruhsatsız silah ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 278 kişiyi de yakaladı. Operasyonlarda ayrıca 1 kilogram 456 gram narkotik madde ve 608 uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Adana\'da 1 Hafif Makineli Tüfek ve 40 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
30.01.2024 - 09:52,
Abone Ol

Adana'da Seyhan polisi bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda 1'i hafif makineli tüfek toplam 40 ruhsatsız silah ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 278 kişiyi de yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, araştırma, devriye ve çarşı mahalle bekçileri "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganı çerçevesinde bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda, 1 hafif makineli tüfek, 26 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 40 şarjör ile bin 260 mermi ele geçirdi.

Polisler devriye görevini icra ettiği sırada birçok suç unsuru ve suçlunun önüne geçerken, yapılan üst taramaları ile araç aramalarında 1 kilogram 456 gram narkotik madde, 608 uyuşturucu hap da ele geçirdi.

Araçların plaka sorgusunda çalıntı olduğu tespit edilen 9 araç sahibine teslim edildi. GBT sorgularında ise çeşitli suçlardan aranan 278 kişi yakalandı.

Ruhsatsız silah yakalatan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Güvenlik, Adana, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 1 Hafif Makineli Tüfek ve 40 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika


10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:55
İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu

Son Dakika
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
08:51 Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:32:55. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 1 Hafif Makineli Tüfek ve 40 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement