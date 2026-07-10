Adana'da yıkılan metruk binanın enkazı 48 gündür kaldırılmadı - Son Dakika
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Adana'da yıkılan metruk binanın enkazı 48 gündür kaldırılmadı

Adana\'da yıkılan metruk binanın enkazı 48 gündür kaldırılmadı
10.07.2026 09:48  Güncelleme: 09:55
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Adana'da kuvvetli sağanak ve depremin ardından kısmen yıkılan 3 katlı metruk binanın enkazı 48 gündür kaldırılmadı. Mahalle sakinleri, güvenlik önlemi alınmayan ve yıkılma riski taşıyan bina için yetkilileri göreve çağırdı.

Adana'da kuvvetli sağanak yağış ve depremin ardından bir kısmı yıkılan 3 katlı metruk binanın enkazı, aradan geçen 48 güne rağmen kaldırılmadı. Geri kalan kısmı da yıkılma tehlikesi bulunan bina çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını belirten mahalle sakinleri, muhtemel bir facia yaşanmadan yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Olay, 24 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan 3 katlı metruk bina, kentte gece boyunca etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sabaha karşı Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin de etkisiyle kısmen yıkıldı. Binanın yıkıldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yıkım sırasında çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Ancak olayın üzerinden 48 gün geçmesine rağmen belediye ekipleri enkazı kaldırmadı. Enkazın bulunduğu alanda herhangi bir güvenlik önlemi de alınmazken, binanın ayakta kalan bölümünde yıkılma riski taşıdığı gözlemlendi. Mahalle sakinleri, özellikle çocukların kullandığı güzergahta bulunan binanın ciddi tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Mahalle sakinleri, muhtemel bir can kaybı yaşanmadan metruk binanın tamamen yıkılarak enkazın kaldırılmasını ve bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.

"Kağıt toplayıcıları bunlardan daha güzel iş yapar"

Bölge esnafından Ramazan Sosar (60), binanın uzun süredir dökülmeye başladığını belirterek, "3 ay önce yavaş yavaş dökülmeye başladı. Yağmurlu havada bina tamamen çöktü. Yol zaten kötüydü, asfalt parçalanmıştı. Belediye yaklaşık 2 yıldır yolu da yapmadı. Bunun da üzerine bina yıkılınca insanların ulaşımı iyice zorlaştı. Ben ve mahalledeki birçok kişi belediyeden memnun değiliz. Kağıt toplayıcıları bunlardan daha güzel iş yapar" diye konuştu.

"Bir çocuğun üzerine düşse bunun vebalini kim verecek"

Esnaf Ozan Akyürek (22) ise binanın aylardır aynı şekilde bekletildiğini söyleyerek, "Yaklaşık 3 aydır burası böyle. Bayramdan önce öğle saatlerinde bina bir anda bomba gibi çöktü, yıkımı bizzat gördük. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen hala bir çözüm üretilmedi. Elektrik direkleri de tehlikeli şekilde duruyor. Buradan geçen bir çocuğun üzerine kalan bölüm düşerse çok kötü olur. Çoğu kişi bu yolu kullanamıyor, kullananlar arasında çocuklar da var. Allah göstermesin, bir çocuğun üzerine düşse bunun vebalini kim verecek" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da yıkılan metruk binanın enkazı 48 gündür kaldırılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da yıkılan metruk binanın enkazı 48 gündür kaldırılmadı - Son Dakika
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