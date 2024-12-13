Adana\'da 6.5 Milyon Kaçak Sigara Ele Ge geçti

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Adana polisi 6 milyon 490 bin doldurulmuş tek dal sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıçam ve Yüreğir ilçesinde iki depoda kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine depolara eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda piyasa değeri 23 milyon 688 bin 500 lira olan 6 milyon 490 bin doldurulmuş tek dal sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet Uğur B. ve Doğukan Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA