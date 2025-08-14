Adana\'da 7 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da piyasa değeri 5 milyon 141 bin TL olan 7 milyon 910 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda durumundan şüphelendiği tır ile kamyoneti durdurdu. Araçlarda yapılan arama çalışmalarında 7 milyon 910 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 5 milyon 141 bin TL olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA