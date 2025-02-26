Adana\'da 750 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

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Adana'da polis, tekel bayiine ve bir depoya yaptığı baskında 750 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tekel bayiinde ve bir depoda sahte içki olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine polis iki adrese de baskın yaptı. Yapılan baskında tekel bayiindeki içki dolaplarının arkasına yapılan zulada pet şişelerin içerisine doldurulmuş sahte alkol ele geçirdi. Bir depoya yapılan baskında da varillerin içerisinde sahte alkol ele geçirildi.

Operasyonda her iki adrese yapılan baskında toplam 750 litre sahte alkol ele geçirildi. Baskında ise 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, tekel bayiinde ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. - ADANA