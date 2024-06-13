Adana'da 84 yaşındaki adam kayboldu

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Adana'da 4 gün önce kahvehaneye gitmek üzere evden çıkan ve geri dönmeyen 84 yaşındaki Ali Önal, ailesi tarafından her yerde aranıyor.

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 84 yaşındaki 4 çocuk babası Ali Ünal, 4 gün önce kahvehaneye gitmek üzere evden çıktı. 10 Haziran Pazartesi günü saat 09.00'da her gün gittiği kahvehaneye gitmek üzere evden çıkan Ünal'dan bir daha haber alınamadı. Polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunan ailesi, sosyal medya üzerinden ve bastırdığı afişlerle babalarını aramaya başladı. Kentte gitmedikleri yerin kalmadığını belirten aile, babalarının bulunması için yardım bekliyor.

İncelenen güvenlik kameralarında saat 12.52 sıralarında eve dönüş yolunda yavaş hareketlerle elindeki poşet ile ilerlediği görülen Ünal'ın hava sıcaklıklarından etkilenerek evin yolunu şaşırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

"Konuşma bozukluğu var, 4 gündür ilaçlarını kullanamıyor"

Babasını her yerde aradıklarını söyleyen Suzan Doğan, "Babam 84 yaşında. Günübirlik olarak kahvehaneye gidiyor. O gün hava sıcaklığı nedeniyle güneş çarpması nedeniyle hafızasında problem yaşamış olabileceğini düşünüyoruz. Eve gelmeyince akşam saatlerinde merak ederek aramaya çıktık. Her gün devamlı olarak belirli saatlerde gider ve gelirdi. O gün akşam saat 18.00 sıralarında gelmeyince polise haber verdik. Babam 7 yıl önce kısmi felç geçirmişti, konuşma bozukluğu var. 4 gündür ilaçlarını kullanamıyor. Ne halde olduğunu bilmiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Otoban çevresi, baraj kapakları ve Kıyıboyu Caddesi olmak üzere şehrin farklı noktalarından sürekli ihbar aldıklarını belirten Doğan, "Arayan kişiler oluyor. Birkaç fotoğraf geldi ancak o kişi babamız değil. Bize gelen ihbarlara da gittiğimizde bulamıyoruz" şeklinde konuştu.

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinin ardından çevredeki esnafla da görüştüklerini belirten Doğan, "Evden çıktığı günkü güvenlik kameralarında babamız görünüyor. Yavaş hareket ederek fenalaşıyor. Oradaki dükkan sahipleri yardımcı olmuşlar. Sonrasında ise bir daha görünmüyor" ifadelerine yer verdi. - ADANA