Adana'da Albino Kardeşlerin Evine Dadanan Hırsızlar Altınları Çaldı - Son Dakika
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Adana'da Albino Kardeşlerin Evine Dadanan Hırsızlar Altınları Çaldı

Adana'da cezaevine giren albino kardeşlerin evine dadanan hırsızlar, evin altını üstüne getirirken klima, televizyon ve yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları çaldı. Cezaevinden izinli çıkıp eve gelen kardeşler hayatlarının şokunu yaşarken, evde mısır patlatıp eğlence yaptığı öne sürülen hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti. Albino kardeşlerin ihbarı üzerine polis olay yerine gelerek inceleme yaptı.

29.07.2024 09:26
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Adana'da cezaevine giren albino kardeşlerin evine dadanan hırsızlar, evin altını üstüne getirirken klima, televizyon ve yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları çaldı. Cezaevinden izinli çıkıp eve gelen kardeşler hayatlarının şokunu yaşarken, evde mısır patlatıp eğlence yaptığı öne sürülen hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde yaşayan albino hastası Ferize Çakmak (58) ve Abdulkadir Günay (49) kardeşler, 2021 yılında Malatya'da kayısı bahçesindeki hasat sırasında komşuları Y.Ş. ile anlaşmazlık yaşadı. Anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ş.'yi darp eden kardeşler gözaltına alındı ve haklarında dava açıldı. Albino kardeşler, geçen 3 Haziran'da ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlerine hırsız girdi

Albino kardeşler cezaevindeyken iddiaya göre, evlerine pencereden hırsızlar girdi. Birkaç gün evde kalan hırsızlar daha sonra televizyon, klima ve birkaç parça eşyayı kamyonete yükleyerek evden ayrıldı.

Eve gelince hayatlarının şokunu yaşadılar

Cezaevinden izinli çıkan kardeşler geçtiğimiz Perşembe günü evlerine geldiklerinde ise hayatlarının şokunu yaşadı. Evlerinin dağıtıldığını, eşyalarının çalındığını fark eden kardeşler yatak odasındaki dolaba baktıklarında ise çekmecede sakladıkları 100 çeyrek altın, 11 yarım altın, 10 tüm altın, 5 bilezik, 1 zincir, 2 bin Euro, 10 bin Türk Lirası'nın olmadığını fark etti. Kardeşlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yapıp tutanak tuttu.

Evde mısır patlatıp eğlence yapmışlar

Ayrıca hırsızların evde kaldığı sürece mutfakta yemek yiyip alkol tükettikleri, mısır patlatıp, eğlence yapmaları pes dedirtti.

"Ne yapacağız bilmiyoruz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ferize Çakmak, "Cezaevinden izinli çıkıp eve geldiğimizde hayatımızın şokunu yaşadık. Komşularla konuştuğumuzda evde birkaç kişinin olduğunu, rahatsızlık verdiklerini söylediler. Biz çok mağdur olduk. O altınlar bizim yıllardır Malatya'daki kayısı bahçelerimizdeki hasattan biriktirdiklerimizdi. Şuanda ne yapacağız bilmiyoruz. Bu şahısların biran önce yakalanmalarını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

"Sıfırı tükettik"

Abdulkadir Günay ise hırsızların evi tarumar ettiğini anlatarak, "Evde her şeyi dağıtmışlar. Ablamla yıllardır yaptığımız birikimi çalıp gitmişler. Sıfırı tükettik biz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Albino Kardeşlerin Evine Dadanan Hırsızlar Altınları Çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Albino Kardeşlerin Evine Dadanan Hırsızlar Altınları Çaldı - Son Dakika
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