Adana'da alkollü sürücü feci kazaya sebep oldu - Son Dakika
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Adana'da alkollü sürücü feci kazaya sebep oldu

Adana\'da alkollü sürücü feci kazaya sebep oldu

Adana'da meydana gelen kazada 8 yaşındaki Baran hayatını kaybetti. Kazanın amcası Salih Bülgen, sürücünün alkollü olduğunu ve bu durumun bir cinayet olduğunu iddia etti.

18.08.2024 10:15
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Adana'da feci kazada ölen 8 yaşındaki Baran'ın amcası Salih Bülgen, "Bu bir kaza değil. Sürücü alkollüydü, bu bir cinayet" dedi.

Kaza, Cuma günü saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ASN 626 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, evlerinin önünde oturan Zozan Bülgen (41), oğlu 8 yaşındaki Baran Bülgen, teyzesi Perihan Bülgen (38) ve komşularının kızı Büşra Tan'a çarptı.

Otomobile zarar verdiler

Çarpmanın etkisiyle Baran Bülgen olay yerinde hayatını kaybederken kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, yaralıların yakınları tarafından darbedilmek istendi. Polisin sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

Minik Baran gözyaşlarıyla toprağa verildi

Baran Bülgen'in cansız bedeni dün otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Taziye evinde gazetecilere konuşan Baran'ın amcası Salih Bülgen, "Bu şahıs alkollüydü, yanında da 2 kadın vardı. Bu şahısların araçlarında da esrar çıktı. Bu şahısların gerekli cezayı almasını istiyoruz. Mahallemizde birçok sıkıntı var, bunların giderilmesi lazım. Bu şahıs artık nasıl hızlıysa direksiyon hakimiyetini kaybedip yeğenime ve akrabalarıma çarpıyor. Bu bir kaza değil, bu bir cinayet" ifadelerini kullandı.

"En ağır cezayı almalı"

Yaralılardan Zozan ve Perihan'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu anlatan Salih Bülgen, "Yeğenimin annesinin beli kırıldı. Diğer teyzesinin ise durumu ciddiyetini koruyor. Hastanedeler, cenazeye dahi katılamadılar. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da alkollü sürücü feci kazaya sebep oldu - Son Dakika

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