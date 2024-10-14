Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı - Son Dakika
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Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı

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Adana'da eşiyle tartışan bir kişi, cinnet getirerek annesini bıçakladıktan sonra bastonla boğarak öldürdü. Olay sonrası ambulansı arayarak annesini öldürdüğünü ihbar eden şahıs, gözaltına alındı. Şüphelinin annesinin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

14.10.2024 21:14  Güncelleme: 22:13
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir şahıs, eşine hakaret ettiğini öne sürdüğü annesini önce bıçaklayıp ardından bastonla boğarak öldürdü.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Haceli A. annesi Nimet Araz ile eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cinnet getiren Haceli A., annesini bıçakladı. Bıçağın kırılması üzerine şahıs, yaralı annesini bastonla boğarak öldürdükten sonra 112'yi arayıp annesini öldürdüğü ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken polis şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çiftçilik yapan şüphelinin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sabri İnce:
    Oysa ne çok sevinmiştir doğduğunda oğlum oldu diye. Katilini doğurmuş rahmetli. 93 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Yüce Rabbim Sen Bu Canilerden Bizi Koru 66 0 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    işte AKP MHP koalisyonu 16 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sudem sen her topa girme evde otur kitap oku her masada olma 2 10 Yanıtla
  • Esin:
    yuhhhh evlat besle hayrını gör dedikleri bu olsa gerek 4 1 Yanıtla
  • okan:
    Biri gene hükümete atmış suçu chp gelince ne olduğunu bilenlerdeniz herşey güzel olcak hatta ölüler dirilcek 0 0 Yanıtla
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