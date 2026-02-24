Adana'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Adana'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti

Adana\'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti
24.02.2026 10:07
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada Suriye uyruklu genç bıçaklanarak öldürüldü.

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken, bıçağı kullanan şüphelinin ifadesinde, "Bize saldırdı, dayanamadım" dediği öne sürüldü.

Olay, 19 Şubat'ta Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle trafikte ilerleyen Muhammed Habbu (18) ile başka bir motosiklet sürücüsü M.Ş. (20) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.Ş.'nin kullandığı motosikletteki Y.Ö. (20) ve A.C.T. (17), Habbu'ya saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Y.Ö., Habbu'yu göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan genç ağır yaralandı. Şüpheliler Y.Ö., A.C.T. ve M.Ş. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Habbu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 3 şüpheli saklandıkları evde yakalandı.

Y.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Bize saldırdı, ben de dayanamadım. Bıçakladım, kabul ediyorum" dediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., M.Ş. ve A.C.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Suriye, Kavga, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Adana'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
