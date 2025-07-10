Adana\'da Binlerce Paket Kaçak Sigara Ele Ge geçti

Adana'da bir tankerde yapılan aramada binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırla kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Fiziki takibe alınan tır, Sarıçam ilçesinde durduruldu. Ekiplerin yaptığı detaylı aramada, tıra bağlı akaryakıt tankerinin içi ve özel olarak oluşturulmuş zulalarda 19 bin 595 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA