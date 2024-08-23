Adana\'da Bir Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

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Adana'da bir kişi evinden çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırı anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesinde bir kişi, evinde çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralandı.

Olay anı anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırıyı düzenleyen şüpheli evin önünde beklerken saldırı düzenleyeceği kişinin çıkmasını bekledi. Şüpheli saldırı düzenleyeceği kişi evde çıkınca ateş ederek olay yerinden kaçtığı görüldü. - ADANA