Kanala düşen cep telefonunu bulmak isterken canından oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kanala düşen cep telefonunu bulmak isterken canından oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Kanala düşen cep telefonunu bulmak isterken canından oldu
27.08.2025 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kanala düşen cep telefonunu bulmak isterken canından oldu
Haber Videosu

Sulama kanalına düşen cep telefonunu almak isteyen Faruk Demir boğularak hayatını kaybetti.

Adana'da bir kişi sulama kanalına düşen cep telefonunu almak isterken girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalı üzerine kurulu olan köprüden karşıya geçen Faruk Demir, cep telefonunu düşürdü. Bunun üzerine Demir, suya düşen telefonunu almak kanala girdi. Demir, kanalda telefonunu ararken birden suda kayboldu.

Kanala düşen cep telefonunu bulmak isterken hayatından oldu

1 SAATLİK ARAMA ÇALIŞMASI İLE CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Demir'in kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği gemi ve kurbağa adamlardan oluşan ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler sulama kanalına girip arama yaptı. Yaklaşık bir saatlik aramayla Demir'in cansız bedeni bulundu. Demir'in cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Faruk Demir, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kanala düşen cep telefonunu bulmak isterken canından oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkari’de Askere Teşekkür Eden Köylüler Hakkari'de Askere Teşekkür Eden Köylüler
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu
Lüks kruvaziyer gemisinde görenleri mest eden “Türk bayrağı“ görüntüsü Lüks kruvaziyer gemisinde görenleri mest eden "Türk bayrağı" görüntüsü
Alarmları kurun Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Otel çalışanları iş bıraktı, en az 40 bin TL ödeyen tatilciler rezil oldu Otel çalışanları iş bıraktı, en az 40 bin TL ödeyen tatilciler rezil oldu
Galatasaray’dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha Galatasaray'dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha
Vapur yolcuları denizdeki kişiyi kurtardı Vapur yolcuları denizdeki kişiyi kurtardı
Rol arkadaşından olay hareket Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın’a darbe üstüne darbe Rol arkadaşından olay hareket! Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe
İki aile arasında “boşanma“ sebebiyle taşlı sopalı kavga: 4 yaralı İki aile arasında "boşanma" sebebiyle taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, çocukken istismara uğradığını açıkladı Ünlü şarkıcı Simge Sağın, çocukken istismara uğradığını açıkladı

15:59
Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı
Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı
15:10
Casuslukla suçlanan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı
Casuslukla suçlanan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı
14:29
Netanyahu “1915 olayları soykırımdır“ dedi, Türkiye’nin tepkisi sert oldu
Netanyahu "1915 olayları soykırımdır" dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
14:11
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: ’’Bilmeden kullandım’’ devri bitiyor
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: ''Bilmeden kullandım'' devri bitiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2025 16:32:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kanala düşen cep telefonunu bulmak isterken canından oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.