Adana'da Buzdolabı Mağduriyeti

13.08.2025 10:38
Kahraman Murat Denizli, 1,5 aydır tamir edilen buzdolabını alamadı, teknik servise şikayet etti.

Adana'da tamir için internetten bulduğu teknik servise buzdolabını gönderen Kahraman Murat Denizli, 1,5 aydır geri alamadığını iddia etti. Her aradığında oyalandığını öne süren Denizli, karakola giderek teknik servis hakkında şikayetçi oldu. Teknik servis ise olayın yargıya taşındığını belirterek açıklama yapmadı.

Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde oturan Kahraman Murat Denizli, buzdolabının arızalanması üzerine 4 Temmuz'da internetten bulduğu bir teknik servise kayıt oluşturdu. Teknik servis elemanları ise geldiğinde, 'buzdolabının motoru arızalanmış, 5 bin liraya tamir ederiz' dedi. Bunun üzerine Denizli, teknik servise dolabını gönderdi. Birkaç gün sonra dolap geldiğinde arızanın devam ettiğini fark eden Denizli, yeniden teknik servisi çağırdı.

Buzdolabı bir daha gelmedi

İddiaya göre, bu sırada üzerinde teknik servis kıyafeti olmayan ve plakasız bir hafif ticari araçla gelen 2 kişi buzdolabını götürdü. Denizli ise bu anları cep telefonuyla kaydetti. Aradan birkaç gün geçtikten sonra teknik servisi arayan Denizli, sürekli, 'bugün geleceğiz veya 1-2 gün içerisinde geleceğiz' diyerek yanıt aldı. En son teknik servisle görüşen Denizli, 'sizin bin lira bakiyeniz kalmıştı, onu ödeyin buzdolabını getirelim' yanıtı aldı.

Bunun üzerine 'buzdolabını getirin, paranızı ödeyim yoksa şikayetçi olacağım' cevabı veren Denizli, teknik servisten 'elinden geleni ardı koyma' yanıtı alınca Sarıçam Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teknik servis hakkında şikayetçi oldu.

"Buzdolabını getirmediler"

Yaşadığı mağduriyeti İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Kahraman Murat Denizli, 1,5 aydır soğuk suya dahi hasret kaldıklarını belirterek, "Buzdolabım arızalanınca internetten bir teknik servis arayışına girdim. Bir teknik servisi aradım, geldiler 5 bin TL hesap çıkarttılar ve buzdolabını götürdüler. Geri getirdiklerinde dolabın tamir olmadığını gördüm, pervanesi gece yerinden koptu. Tekrar geldiler ve plakasız araç ve üzerinde teknik servis kıyafeti olmayan 2 şahıs buzdolabını götürdü. Ancak aradan 1,5 ay geçmesine rağmen buzdolabını getirmediler" ifadelerini kullandı.

"İnternetten her buldukları numarayı aramasınlar"

Karakola gidip şikayetçi olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacağını belirten Denizli, "Gerçekten çok büyük bir rezillik var. Araştırma yaptım ve başka mağdurların olduğunu da öğrendim. Bu işin peşini bırakmayacağım, herkese de bir tavsiyem güvendikleri yerde iş yaptırsınlar, internetten her buldukları numarayı aramasınlar" dedi.

Denizli'nin eşi Sena Denizli ise buzdolabı olmadığı için mağdur olduğunu, marketten aldığı her ürünün sıcaktan bozulduğunu söyledi.

Öte yandan, İHA muhabirinin ulaştığı teknik servis ise konunun yargıya taşındığını, açıklama yapmayacaklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizli, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, adana, Son Dakika

