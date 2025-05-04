Adana'da Cayrokopter kazasında 2 asker yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Cayrokopter kazasında 2 asker yaralandı

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Adana'da Yörük Şenlikleri kapsamında, hava emniyet tedbiri amacıyla görevli cayrokopter tedbiren zorunlu iniş yaptı. Kazada bir subay ve bir astsubay yaralandı.

04.05.2025 12:23
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Adana'da cayrkopter kazasında yaralanan 2 personelden birinin subay diğerinin ise astsubay olduğu öğrenildi.
Valilikten yapılan açıklamada kazayla ligili şu bilgilere yer verildi: "Sarıçam ilçemiz Mustafalar Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şenlikleri kapsamında, Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığınca alınan emniyet tedbirlerine havadan destek sağlamak amacıyla görevlendirilen cayrokopter, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle zorunlu iniş yapmıştır.

ASKERİ PERSONEL HAFİF YARALI

Zorunlu iniş sırasında cayrokopterde yapısal bütünlük bozulmamış olup, iniş esnasında hafif şekilde etkilenen personelimiz tedbiren 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiştir. Personelimize ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." Bu arada, personelin isimlerinin İbrahim Gül ve Fatih Çelebi olduğu, birinin subay diğerinin ise astsubay olduğu öğrenildi.

Adana\'da Cayrokopter kazasında 2 asker yaralandı
Kaynak: İHA

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