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Adana'da çıkan yangınla ilgili 2 kız çocuğu gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da çıkan yangınla ilgili 2 kız çocuğu gözaltına alındı

Adana Valiliği, eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin arşiv bölümünde çıkan yangın ile ilgili 12 ve 15 yaşlarında 2 kız çocuğunun gözaltına alındığını açıkladı. Yangınlarla ilgili adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir.

Adana\'da çıkan yangınla ilgili 2 kız çocuğu gözaltına alındı
25.12.2023 - 13:20,  Güncelleme: 13:22
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Adana Valiliği, eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin arşiv bölümünde çıkan yangın ile ilgili 12 ve 15 yaşlarında 2 kız çocuğunun gözaltına alındığını açıkladı.

Bir süredir kullanılmayan eski Adana Devlet Hastanesi'nin deposunda 19 Aralık'ta yangın çıktı. Depoda hasar oluşurken, 22 Aralık'ta da bir süredir dizi çekimlerinin yapıldığı eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin arşiv bölümünde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Adana Valiliği, yangınlar ile ilgili açıklama yaptı. Yangın ile ilgili 12 ve 15 yaşlarında 2 kız çocuğunun gözaltına alındığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eski Adana Devlet Hastanesinde, 6 Şubat depremlerinde yardım olarak gelen ve kullanılamayacak durumda olan malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangında; İl Sağlık Müdürlüğümüze ait herhangi bir arşiv belgesi bulunmamaktadır. Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangında ise bir kısım eski hasta dosyaları dışında herhangi bir arşiv malzemesi zarar görmemiştir. Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangınla ilgili güvenlik kayıtlarının incelemesi neticesinde, olayla ilgili olarak 12 ve 15 yaşlarında iki kız çocuğu emniyet birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı her iki yangınla ilgili adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir." - ADANA

Kaynak: İHA
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