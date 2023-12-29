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Adana'da çocuğunu döven baba serbest kaldı - Son Dakika
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Adana'da çocuğunu döven baba serbest kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir baba, oğlunu kemerle dövdüğü anlar saniye saniye görüntülendikten sonra gözaltına alındı. Ancak baba, çıkarıldığı adliyede serbest kaldı. Çocuk ve anne ise devlet korumasına alındı.

Adana\'da çocuğunu döven baba serbest kaldı
29.12.2023 - 13:51,
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Adana'nın Kozan ilçesinde oğlunu kemerle döven baba, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adliyede serbest kaldı. Babanın çocuğu dövdüğü anlar ise saniye saniye görüntülenmişti.

Adana'nın Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde A.G. (42) isimli şahsın çocuğunu köşeye sıkıştırıp kemerle acımasızca dövdüğü anlar saniye saniye görüntülenmiş, kayıtlarda kemerle dayak yiyen çocuğun ağlayıp babasına kendisini dövmemesi için yalvardığı anlar da görüntülenmişti. Bu görüntüler üzerine baba A.G.'nin 2 gün önce jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede serbest kaldığı öğrenildi. Bu arada, çocuk ve anne devlet korumasına alındı. Vicdansız babanın çocuğun yanı sıra eşini de sürekli dövdüğü, çocuğunun kolunu da ısırdığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da çocuğunu döven baba serbest kaldı - Son Dakika


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