Adana'da çocukların oyunu yangın çıkardı; halde binlerce kasa küle döndü - Son Dakika
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Adana'da çocukların oyunu yangın çıkardı; halde binlerce kasa küle döndü

Adana\'da çocukların oyunu yangın çıkardı; halde binlerce kasa küle döndü
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Adana Seyhan'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde oyun oynayan 2 çocuk, plastik sebze ve meyve kasalarının yanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında binlerce kasa küle dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'da sebze halinde iki çocuk oyun oynarken plastik sebze ve meyve kasalarının yanmasına yol açtı. Binlerce kasa yanıp küle dönerken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcıların sebze ve meyve kasalarını istiflediği alanda oyun oynayan 2 çocuk, yangın çıkarttı. Çocuklar daha sonra bölgede uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Vedat Dalokay, İnceleme, 3. Sayfa, Olaylar, Plastik, İtfaiye, Seyhan, Polis, Çocuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da çocukların oyunu yangın çıkardı; halde binlerce kasa küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da çocukların oyunu yangın çıkardı; halde binlerce kasa küle döndü - Son Dakika
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