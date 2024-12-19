Yaya geçidinde cerrahı bıçakladı, ifadesinde "El kol yaptı" dedi - Son Dakika
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Yaya geçidinde cerrahı bıçakladı, ifadesinde "El kol yaptı" dedi

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Adana'da yaya geçidinden geçen bir doktor otomobil sürücüsü tarafından bıçakla yaralandı. Sürücü ifadesinde, "Bana el kol hareketi yaptı, küfür etti. Ben de anlık sinirle bıçakla saldırdım" dedi.

19.12.2024 15:15
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Adana'nın Seyhan ilçesine Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde dün yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Kozan Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Op. Dr. Burak Yavuz, dehşeti yaşadı.

DOKTORU BIÇAKLAYIP KAÇTI

İddiaya göre; doktor Yavuz, yaya geçidinden geçerken yoldan gelen otomobilin sürücüsüne yol hakkının kendinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine sürücü Eray K. aracından inince ikili arasında tartışma başladı. Tartışmada doktoru bıçaklayan Eray K. daha sonra aracına binerek kaçtı.

TABURCU EDİLDİ

İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yavuz, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Yavuz, taburcu edildi.

"EL KOL HAREKETİ YAPTI"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Eray K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin adresini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Işık bana yeşil yanıyordu, geçiş yaparken bana el kol hareketi yaptı, küfür etti. Bende bir anlık sinirle bıçakla saldırdım." dediği öğrenildi. Doktor Burak Yavuz'un ise, "Yaya geçidinden geçerken yol hakkı benim dedim, inip bıçakla bana saldırdı." şeklinde ifade verdiği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

E-ticaret üzerinden tespih satışı yaptığı öğrenilen Eray K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaya geçidinde cerrahı bıçakladı, ifadesinde "El kol yaptı" dedi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaya geçidinde cerrahı bıçakladı, ifadesinde 'El kol yaptı' dedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tolga Akdemir:
    Bu devirde itinen köpeğinen uğraşmıyacan "tmm sen haklısın pasasin kralsın" diyecen savuşturcan 1 1 Yanıtla
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