Adana'da Doktora Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Adana'da Doktora Bıçaklı Saldırı

Adana\'da Doktora Bıçaklı Saldırı

Kozan Devlet Hastanesi Genel Cerrahı Burak Yavuz, trafikte tartışma sonrası bıçaklandı.

18.12.2024 18:00
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Adana'da Kozan Devlet Hastanesi Genel Cerrahı Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'da meydana geldi. İddiaya göre, Kozan Devlet Hastanesinde genel cerrah olarak görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce doktor bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçakla yaralanan doktor hastaneye kaldırılırken saldırgan kaçtı. Yavuz, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Doktora Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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