Adana'da Doktoru Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Doktoru Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Doktoru Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı

Yaya geçidinde tartıştığı doktoru bıçaklayan Eray K., polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

19.12.2024 14:06
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Adana'da yaya geçidinden geçen doktor, bir otomobil sürücüsü tarafından bıçaklandı. Doktoru bıçaklayan şüpheli kısa sürede Seyhan polisleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Aralık günü Seyhan ilçesin bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahı Op. Dr. Burak Yavuz, yaya geçinden geçmek istedi. Bu sırada Eray K. (24) otomobiliyle geliyordu. Doktor Yavuz, yol hakkının kendisinden olduğunu söyledi. Bunun üzerine Eray K. aracından indi ve tartışma başladı. Yaşanan tartışmada Eray K., doktoru bıçaklayıp aracına binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan Burak Yavuz'u hastaneye kaldırıldı. Doktor Burak Yavuz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Seyhan polisinden kaçamadı"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheli Eray K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kaçtığı adresi tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheli yakalandı.

"El kol yaptı, anlık sinirle bıçakla saldırdım"

Şüpheli Eray K. emniyetteki verdiği ifadede, "Işık bana yeşil yanıyordu, geçiş yaparken bana el kol hareketi yaptı, küfür etti. Bende bir anlık sinirle bıçakla saldırdım" dediği öne sürüldü. Doktor Burak Yavuz'un ise "Yaya geçidinden geçerken yol hakkı benim dedim, inip bıçakla bana saldırdı" şeklinde ifade verdiği iddia edildi.

E-ticaret üzerinden tespih satışı yaptığı öğrenilen Eray K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Doktoru Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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