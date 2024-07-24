Adana'da Dolmuş Şoförü Trafikte Darp Edildi - Son Dakika
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Adana'da Dolmuş Şoförü Trafikte Darp Edildi

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Adana'da bir dolmuş şoförü, trafikte tartıştığı kişiler tarafından darp edildi. Olay, araç kamerasına anbean yansıdı. Dolmuş şoförü, 3 kişi tarafından darp edilirken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

24.07.2024 16:39
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Adana'da dolmuş şoförü trafikte darp edildi

Yol verme meselesi yüzünden dolmuş şoförünü böyle dövdüler

ADANA - Adana'da bir dolmuş şoförü trafikte tartıştığı kişiler tarafından darp edildi. Olay araç kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş şoförü Erhan Y., yol meselesi yüzünden bir cip sürücüsüyle tartıştı. Daha sonra aracını park eden sürücü yaya olarak dolmuşun önünde durup Erhan Y.'yi dışarıya çağırdı. Erhan Y.'nin dolmuştan inmesiyle kavga başladı ve sürücünün arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Erhan Y., 3 kişi tarafından darp edilirken bu sırada paniğe kapılan yolcular araçtan inip kaçtı. Bir süre sonra dolmuşun içerisine kaçan şoför, saldırganlar tarafından burada da darp edilip araçtan indirildi. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Darp raporu alan Erhan Y. saldırganlardan şikayetçi oldu.

Yaşanan anlar ise araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Dolmuş Şoförü Trafikte Darp Edildi - Son Dakika

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