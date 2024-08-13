Adana'da dron destekli trafik denetiminde 324 araca cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Adana'da dron destekli trafik denetiminde 324 araca cezai işlem uygulandı

Adana'da dron destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 324 araca hatalı park nedeniyle cezai işlem uygulandı.

13.08.2024 23:47
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Adana'da dron destekli trafik denetiminde 324 araca cezai işlem uygulandı

ADANA - Adana'da dron destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 324 araca hatalı park nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı 5 Ocak Meydanı'nda trafik denetimi gerçekleştirildi. Dron destekli olarak gerçekleştirilen denetimlerde hatalı park yapan araçları belirleyen ekipler araçlara cezai işlem uyguladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 324 araca hatalı parktan cezai işlem uygulandı.

13 aracın ise yediemin otoparkına çekildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da dron destekli trafik denetiminde 324 araca cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da dron destekli trafik denetiminde 324 araca cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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