Adana\'da duruşma sonrası silahlı kavgada 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da duruşma sonrası Roman iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. 17 yaşındaki B.G.G.'nin 25 yaşındaki Hasan T. ile bir süre birlikte yaşadığı, daha sonra ayrılmaları üzerine B.G.G.'nin ailesinin Hasan T.'den şikayetçi olduğu ve bunun üzerine 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldığı ortaya çıktı. Söz konusu davanın duruşması sonrasında yaşanan kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.

Olay, 8 Eylül günü Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan T. (25) ile B.G.G. (17) bir süre birlikte yaşadı. Daha sonra ayrılan çiftin ardından B.G.G.'nin ailesi Hasan T.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Hasan T. hakkında 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

Hasan T. ile B.G.G. arasında görülen davanın duruşmasının ardından aileler adliye dışında tartışmaya başladı. İddiaya göre Hasan T., kardeşi Ahmet T. (18) ve babası Behlül T. (44) ile karşı taraftan Cebrail Timi (37), Cem G. (21) ve Hüseyin T. (28) arasında küfürleşme yaşandı. Küfürleşmenin ardından tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Hüseyin T., eline aldığı bıçakla Hasan T., Ahmet T. ve Behlül T.'yi yaraladı. Ahmet T. ise tabancayla karşılık verdi. Açılan ateş sonucu Cebrail Timi, Cem G. ve Hüseyin T. vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından ve göğsünden vurulan Cebrail Timi, olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 5 yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Olayda yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen tabancayı kullanan Ahmet T., kardeşi Hasan T. ile karşı taraftan bıçak kullanan Hüseyin T., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde şüphelilerin, kavganın küfürleşme nedeniyle çıktığını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet T., Hasan T. ve Hüseyin T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.