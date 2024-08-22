Adana'da evde ruhsatsız silah operasyonu: 8 silah ve 2 çelik yelek ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da evde ruhsatsız silah operasyonu: 8 silah ve 2 çelik yelek ele geçirildi

Adana\'da evde ruhsatsız silah operasyonu: 8 silah ve 2 çelik yelek ele geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis, bir evde yapılan operasyonda toprağın altına gizlenmiş halde 8 ruhsatsız silah ve 2 çelik yelek ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

22.08.2024 10:06
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Adana'da Seyhan polisi yaptığı operasyonda evin bahçesinde toprağın altına gizlenmiş halde 8 ruhsatsız silah, 2 çelik yelek ele geçirirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Kazmayla toprağı kazıp silahları buldular

Seyhan polisleri evin içerisinde yaptığı arama çalışmalarında 2 çelik yelek, 1 kurusıkı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Evin bahçesindeki toprağı kazan polisler, zulalanmış 6 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 73 mermi ele geçirdi.

Evde bulunan Halil K., Ozan B. ve Ramazan U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ramazan U. ve Ozan B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken Ozan B. tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da evde ruhsatsız silah operasyonu: 8 silah ve 2 çelik yelek ele geçirildi - Son Dakika

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