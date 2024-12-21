Adana\'da Feci Kaza: 14 Yaşındaki Sürücü Ölüme Sebep Oldu

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Adana'da 14 yaşındaki sürücü kullandığı cip ile arkadan bir otomobile çarptı, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Fiat marka otomobil kazada hurdaya dönerken sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Tezkorkmaz (50) kullandığı 06 DT 5069 plakalı Fiat marka otomobili ile refüjden yola çıktı. Bu sırada aşırı hızlı gelen 14 yaşındaki A.T., kullandığı 80 DT 099 plakalı Mercedes marka cip ile Tezkorkmaz'ın otomobiline arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Ercan Tezkorkmaz, hurdaya dönen otomobilinin içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri Tezkorkmaz'ı araçtan çıkardı ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Tezkorkmaz hayatını kaybetti.

14 yaşındaki sürücü A.T. ise gözaltına alındı. - ADANA