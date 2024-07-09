Adana'da garip hırsızlık: Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da garip hırsızlık: Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar

Geniş Video İzle

Adana'da 17 yaşındaki bir çocuk, üç tekerlekli motosikleti sahibiyle birlikte çalarak güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, motosikleti çaldıktan sonra kısa bir süre sonra duvara çarptı ve motosikletin sahibi tarafından yakalandı. Polis operasyon sonucunda şüphelileri yakalayarak motosikleti sahibine teslim etti.

09.07.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da garip hırsızlık: Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar

ADANA - Adana'da 17 yaşındaki çocuk üç tekerlekli motosikleti sahibiyle birlikte çaldı, bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. 40 yaşındaki İ.Ç sokaklardan atık kağıt ve geri dönüştürebilir malzemeler topladığı sırada üç tekerli motosikletiyle bir marketin önüne geldi. İ.Ç iş yerinden karton kutuları alıp, aracının arka kasasına yüklemeye başladı.

"Sahibiyle birlikte çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı"

M.T ve arkadaşı E.Y İ.Ç'ye ait üç tekerlekli aracı gözlerine kestirdi. İ.Ç, üç tekerlekli motosikletinin aracının kasasına kartonları yerleştirdiği sırada, direksiyon başına geçen M.T aracı çalıştırırken arkadaşı da etrafta gözcülük yaptı. Şüpheliler araç sahibi fark etmeyince onunla birlikte motosikleti çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Aracı çalan M.T bir süre ile ilerledikten sonra, İ.Ç'in bağırmasıyla bir duvara çarptı. Bu sırada İ.Ç üç tekerlekli motosikletten düştü. Üç tekerlekli motosikleti çalan M.T ve arkadaşı E.Y araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonla her iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Üç tekerlekli motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Operasyon, Çocuk, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da garip hırsızlık: Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:40 Kanadalı şarkıcıShania Twain, Londra konserinde şarkısı yarı kesip burnunu sildi Kanadalı şarkıcıShania Twain, Londra konserinde şarkısı yarı kesip burnunu sildi
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
09:15 Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
09:04 Takipten bile çıktı Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 11:34:07. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da garip hırsızlık: Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement