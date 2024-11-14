Adana'da Gereksiz Kornaya Ceza - Son Dakika
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Adana'da Gereksiz Kornaya Ceza

Adana\'da Gereksiz Kornaya Ceza

Adana'da sürücünün 'kornam çalışmıyor' savunması yetersiz kaldı, 35 sürücüye ceza kesildi.

14.11.2024 09:56
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Adana'da trafik ekiplerinin gereksiz korna çalanlara yönelik yaptığı uygulamada bir sürücü, ceza yememek için "Kornam çalışmıyor" diye savunma yaptı ancak polis kornayı kontrol ettiğinde çalıştığını tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebağ Mahallesi Seyhan Caddesi'nde gereksiz korna çalan toplu taşıma sürücülerine yönelik uygulama düzenledi.

Sürekli kornaya bastığı için uygulamaya takılan sürücü ise polise kornasının çalışmadığını belirterek, "Ağabey bende korna çalışmıyor. 50 araba yan yana gidiyor. Benim kornam zaten çalışmıyor, gelip bakabilirsin. Başkası kornayı çalmış, ben boş yere ceza yiyeceğim" diye kendini savundu ancak trafik polisi aracın kornasını kontrol ettiğinde çalıştığını tespit etti. Polis bunun üzerine sürücüye cezai işlem uyguladı.

Yapılan uygulamada 35 toplu taşıma sürücüsüne gereksiz korna kullanımından toplam 24 bin 150 TL para cezası uygulandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Gereksiz Kornaya Ceza - Son Dakika

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