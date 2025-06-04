Adana\'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

Adana'da, piyasa değeri 4 milyon 250 bin TL gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde bir iş yeri ile evde gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigaralar olduğu bilgisine ulaştı. Adreslere yapılan baskında, 19 bin 900 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 14 bin 100 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 4 milyon 250 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA