Adana\'da \'Huzur ve Güven\' Uygulaması

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Adana'da bin 936 polisin katılımıyla hava destekli olarak gerçekleştiren 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 106 şüpheli yakalanırken kurallara uymayan 279 sürücüye 4 milyon 299 bin 585 TL para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatı doğrultusunda kentte 'Huzur ve Güven' uygulaması düzenlendi. Havadan destekli yapılan uygulamaya bin 936 polis katıldı. Uygulamada 19 bin 544 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Yapılan sorgu neticesinde hırsızlık, yağma, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 106 şüpheli yakalandı.

Asayiş yönünden yapılan kontrollerde araçlarda ve şüpheli görülen kişilerin üzerlerinde yapılan arama çalışmasında 8 ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 kesici alet, 46 adet mermi, 34.20 gram bonzai, 0.68 gram kokain ve 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Kurallara uyumayan sürücülere ceza yağdı"

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise, 26 motosiklet trafikten men edildi. Kurallara uymayan 279 sürücüye ise 4 milyon 299 bin 585 TL para cezası uygulandı.

Öten yandan, Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner uygulama noktalarında polisleri denetledi. - ADANA