Adana'da İçişleri Bakanlığı İsmi Kullanılarak Sahte Kimlik ve Basın Kartı Düzenleyen Şüpheliler Tutuklandı

3.Sayfa

Adana'da İçişleri Bakanlığı'nın ismini kullanarak sahte kimlik ve basın tanıtım kartı düzenleyen şüphelilerin ifadelerinde, pişman olduklarını, kartları kırtasiyeden kendilerinin bastığını itiraf ettikleri öğrenildi.

Merkezi Mersin'de bulunan bir derneğin genel başkanlığını yapan F.A. ve arkadaşı E.V., İçişleri Bakanlığı'nın ismini kullanarak sahte kimlik ve basın tanıtım kartı düzenledi. İkili, bu kartları kullanıp Adana ve Mersin'de iş adamları ve bürokratlar ile görüşme yaptı.

İhbar emniyeti harekete geçirdi

Ancak geçen 11 Temmuz'da bir kişi, sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek F.A. ve E.V.'nin sahte kartlar ile insanları kandırdığını yazdı. Yazı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler kısa süre içerisinde F.A. ve E.V.'nin içerisinde bulunduğu otomobili uygulama noktasında durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler üzerinde İçişleri Bakanlığı'nın ismi ve logosu olan kart ile sahte basın kartı ele geçirdi.

'Pişmanız' savunması kurtarmadı

Gözaltına alınan şüphelilerden E.V.'nin, "Sürecin böyle işlediğini bilmiyorduk. Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Bilsek yapmazdık", F.A.'nın ise "Ben Dünya Basın Federasyonu üyesiyim. Bu kartları hiçbir yerde kullanmadık" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.V. ve F.A., tutuklandı.

Bakan Yerlikaya paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şüphelilerin adliyeye sevk anlarını, 'Gereği yapıldı' diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. - ADANA