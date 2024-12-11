Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Adana'da kaçak sigara imalatına geçit yok

ADANA - Adana'da polis ekiplerinin ihbar üzerine bir depoya düzenlediği baskında piyasa değeri 60 milyon TL olan birer tütün kağıdı kesme ve basma makinesi ile 114 milyon 310 bin tütün sarma kağıdı ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde kaçak sigara imalatı yapılan bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri 60 milyon TL olan 1 tütün kağıdı basma makinesi, 1 tütün kağıdı kesme makinesi ve 114 milyon 310 bin tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.