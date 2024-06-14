Adana'da Karısını Kurtarmak İsterken Kaybolan Adam Aranıyor - Son Dakika
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Adana'da Karısını Kurtarmak İsterken Kaybolan Adam Aranıyor

Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına atlayan karısını kurtarmak isteyen bir adam suda kayboldu. Kadın vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kocayı bulma çalışmaları devam ediyor. Olayın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

14.06.2024 15:08
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Adana'da sulama kanalına atlayan karısını kurtarmak isteyen adam suda kayboldu. Kadın vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kocayı arama çalışması devam ediyor.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Duvar Bozo (33) ve karısı Vehibe C. (24) motosiklet ile seyir halindeyken kanal kenarında durdu. Çift motosikletten inip konuşmaya başladı. Bir süre sonra kadın sulama kanalına atladı. Duvar Bozo ise eşini kurtarmak için sulama kanalına atladı. Çevredeki vatandaşlar kanal içerisinde çırpınan 2 kişiyi görünce yardıma koştu. Vatandaşlar, Vehibe C.'yi kurtarırken eşi Duvar Bozo akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sualtı Grup Amirliğine bağlı 'Kurbağa ve Gemi Adamlar' sulama kanalında Duvar Bozo'yu arama çalışması başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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