Adana'da kaybolan genç mısır tarlasında bulundu - Son Dakika
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Adana'da kaybolan genç mısır tarlasında bulundu

Adana\'da kaybolan genç mısır tarlasında bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gündür kayıp olan 29 yaşındaki Adem Süzgün, başka bir tarlada uyurken bulundu. Süzgün'ün ailesi tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda jandarma ekipleri tarafından bulunan genç, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

23.05.2024 14:42
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Adana'nın Kozan ilçesinde mısır tarlasında 2 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Adem Süzgün, başka bir tarlada uyurken bulundu.

Süzgün, dün mısır tarlasını sulamaya gitmiş ancak bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Bunun üzerine ailesinin başvurusuyla Kozan'ın Hamam Mahallesi Kamışova mevkiinde dün jandarma, AFAD, AKOM, jandarma komandoları ve iz takip köpeği ile yaklaşık 100 kişilik ekip bölgede arama başlatmıştı. 29 yaşındaki genç başka bir tarlada uyurken bulundu.

Oğlu Adem Süzgün'ün bulunarak jandarmaya getirilmesinin ardından annesi Nazife Süzgün, "Çok şükür çocuğumuz bulundu. Jandarma ekipleri bulmuş devletimizde şimdi. Allah razı olsun herkesten. Hiçbir şey hatırlamıyormuş. Bahçelerin içinde bulundu. Telefonla beni aradı bizi çağırdı aynı zamanda. Anne olarak iki gündür kötü geçti ve oğlu çok üzüldü. 'Babam öldü mü' diyordu oğlu. Bir iz olmayınca ölmüş de olabilir diye korktuk. Çok korktuk ama çok şükür jandarmamız buldu. Alkol almış uyuyakalmış tarlada" diye konuştu.

Jandarma ekipleri, Adem Süzgün'ü sağlık kontrolü için Kozan Devlet Hastanesine getirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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