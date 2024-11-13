Adana'da Kaza: Araç Refüjdeki Ağaçlara Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Kaza: Araç Refüjdeki Ağaçlara Çarptı

Adana\'da Kaza: Araç Refüjdeki Ağaçlara Çarptı

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı devrildi; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

13.11.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobilin refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı yöne geçip devrilmesi anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 11 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre Vahap T. idaresindeki 01 SD 123 plakalı otomobil, refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı yöne devrildi. Kazada, sürücü Vahap T. ve araçtaki bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif yaralanan kadının kendi imkanlarıyla araçtan çıkması, yaralı sürücünün ise iki kişi tarafından kaldırıma götürülmesi yer aldı. Kalabalık bir grubun bu sırada aracın ön kısmı ile bagajdan çeşitli eşyalar çalması da güvenlik kamerasına yansıdı.

Vahap T.'nin hastanedeki tedavisi sürdüğü, kol saati, altın bilekliği ile kişisel eşyalarının çalındığı ve taburcu edilmesinin ardından şikayetçi olacağı belirtildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, adana, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kaza: Araç Refüjdeki Ağaçlara Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:48 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
17:55 İYİ Parti’den CHP’ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu’nun teklifi üzerine CHP’ye katıldım İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım
17:25 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
17:17 Bedelli askerliğe rekor zam geliyor Bedelli askerliğe rekor zam geliyor
17:17 Maltepe’de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
17:12 Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
17:05 Fenerbahçe’nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 13:52:40. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Kaza: Araç Refüjdeki Ağaçlara Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.