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Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: 2 Ölü - Son Dakika
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Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: 2 Ölü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki bir tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde öldüğünü belirlerken, yolcu konumundaki kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: 2 Ölü
21.01.2024 - 00:22,
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Adana'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tırın dorsesine arkadan çarparak hurdaya döndü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişide hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selçuk Şimşekli kullandığı Ford marka 33 VCS 15 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir tıra ait 55 AFB 817 plakalı dorseye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ford marka otomobil adeta hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Selçuk Şimşekli'nin olay yerinde öldüğü belirlerken yolcu konumdaki ağır yaralanan Yemliha Nergis'i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Nergis, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından olay yerinde ölen sürücü Selçuk Şimşekli'nin cesedi ve hastanede ölen Yemliha Nergis'i cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: 2 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: 2 Ölü - Son Dakika
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